Tre jet russi nello spazio aereo estone | F-35 italiani li respingono Tallinn invoca la NATO
L’incursione aerea che ha riacceso le tensioni in Europa. Tre jet russi MiG-35 hanno violato lo spazio aereo estone nella giornata di venerdì, costringendo due F-35 italiani, di stanza presso la base di Ämari, a un decollo immediato per respingerli. L’episodio, avvenuto a pochi giorni dall’incursione di droni russi nei cieli polacchi, ha innescato una forte reazione diplomatica e militare. Tallinn, come Varsavia, ha richiesto l’attivazione dell’ articolo 4 del Trattato NATO, chiedendo una consultazione urgente del Consiglio Nordatlantico, fissata per l’inizio della prossima settimana. Che cosa è accaduto nei cieli estoni?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
In questa notizia si parla di: russi - spazio
F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi nello spazio aereo Nato: lo scramble nei cieli dell'Estonia
F-35 italiani intercettano (per la prima volta) jet russi in Estonia: lo scramble nello spazio aereo Nato
F-35 italiani intercettano due caccia russi nello spazio aereo Nato. I dettagli
2 caccia russi invadono lo spazio aereo nato. UE: risponderemo alle provocazioni https://tg.la7.it/esteri/mig-russi-sorvolano-minuti-estonia-19-09-2025-244496… - X Vai su X
Si tratta della terza violazione russa dello spazio aereo della Nato in un breve lasso di tempo, dopo le incursioni dei droni russi in Polonia e Romania Vai su Facebook
Ultima ora. L'Estonia invoca articolo 4 della Nato dopo violazione spazio aereo di tre jet russi; Tre jet russi violano lo spazio aereo estone, respinti da F-35 italiani; Ucraina, tre jet russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia LIVE.
Tre jet russi nello spazio aereo estone, respinti da F35 italiani - Tre i casi di violazione nei cieli dell'Ue in meno di due settimane, ai danni anche di Romania e Polonia (ANSA) ... Si legge su ansa.it
Tre jet russi violano lo spazio aereo estone, respinti da F-35 italiani - Lo spazio aereo estone è stato violato da 3 jet militari russi. Secondo ansa.it