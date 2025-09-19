Tre jet russi nello spazio aereo estone | F-35 italiani li respingono Tallinn invoca la NATO

L’incursione aerea che ha riacceso le tensioni in Europa. Tre jet russi MiG-35 hanno violato lo spazio aereo estone nella giornata di venerdì, costringendo due F-35 italiani, di stanza presso la base di Ämari, a un decollo immediato per respingerli. L’episodio, avvenuto a pochi giorni dall’incursione di droni russi nei cieli polacchi, ha innescato una forte reazione diplomatica e militare. Tallinn, come Varsavia, ha richiesto l’attivazione dell’ articolo 4 del Trattato NATO, chiedendo una consultazione urgente del Consiglio Nordatlantico, fissata per l’inizio della prossima settimana. Che cosa è accaduto nei cieli estoni?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

