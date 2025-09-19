Tre jet russi invadono lo spazio aereo estone | F-35 italiani in volo per respingerli | Polonia | Due caccia a bassa quota nel Baltico
Nato: "Azioni sconsiderate di Mosca". La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca: colpite crypto e carte di credito Mir. Von der Leyen: "È venuta l'ora di chiudere i rubinetti del gas russo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Guerra in Ucraina, tre jet russi invadono lo spazio aereo estone: F-35 italiani in volo per respingerli | La Commissione Ue adotta il 19esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca
