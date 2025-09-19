Tre fratellini sepolti dal silo maxi indennizzo per la tragedia | chiesti 4 milioni di danno morale
Forlì, 19 settembre 2025 – Si parla subito di soldi, ieri mattina in tribunale a Forlì per il primo scalino dell’ udienza preliminare del processo per la tragedia di San Pietro in Guardiano di Bertinoro: il 7 aprile 2023 Fatima Bougouti, 18 anni, e i suoi fratellini Ousama 14 e Marva 10 anni, residenti a Meldola con genitori di origine marocchina da anni in ValBidente, muoiono sul colpo, sommersi da quintali di mangime contenuti nel silo d’un allevamento, abbattuto dall’auto guidata da Fatima, che ha il foglio rosa e sta facendo pratica di guida nel piazzale della ditta dove lavora lo zio. Una manovra sbagliata, lo schianto, ed è il finimondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
