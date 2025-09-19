Tre ex vincitrici storiche tornano al Grande Fratello | la scelta di Simona Ventura

Potrebbero esserci tre ex vincitrice del Grande Fratello ad affiancare in studio Simona Ventura nella nuova edizione del reality. Una ha già confermato l’incarico Il Grande Fratello sta per tornare. Non è stata ancora decisa la data di inizio della nuova edizione del reality ma ormai siamo davvero vicini all’inizio. Canale 5 sta già mandando. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

Simona Ventura ha spoilerato sui social i nomi dei tre commentatori ufficiali che saranno in studio nella nuova edizione del Grande Fratello

in studio troveranno spazio tre storiche vincitrici del Grande Fratello: Cristina Plevani, prima trionfatrice assoluta del reality, Floriana Secondi

