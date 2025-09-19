Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone | Intercettati da F35 italiani

Today.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo estone ha denunciato una grave violazione del proprio spazio aereo da parte di tre caccia russi Mig-31, che venerdì 19 settembre sarebbero entrati senza autorizzazione nei cieli dell'Estonia, rimanendovi per un totale di 12 minuti. L'episodio è stato definito dal ministro della Difesa. 🔗 Leggi su Today.it

