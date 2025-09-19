Tre caccia russi hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia | Respinti da F-35 italiani
Dopo le incursioni nei cieli polacchi e rumeni con i droni, ecco un’altra ‘intrusione’ di Mosca: tre jet russi hanno violato lo spazio aereo estone. Lo ha reso noto il governo di Tallinn, che ha convocato l’incaricato d’affari della Federazione Russa. Margus Tsahkna, ministro degli Esteri, ha definito l’incidente «di una sfacciataggine senza precedenti », aggiungendo che si tratta della quarta violazione russa dall’inizio dell’anno. I tre MiG-31, entrati senza autorizzazione nello spazio aereo dell’Estonia, hanno volato al suo interno per un totale di 12 minuti. L’agenzia di stampa estone Postimees riporta che i caccia di Mosca non hanno presentato piani di volo e avevano la radio spenta al momento della violazione dello spazio aereo. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: caccia - russi
Guerra Ucraina, distrutti quattro caccia bombardieri russi Su-34 all'aeroporto di Marinovka, a Kirovske diversi elicotteri
"Attacco più grande dall'inizio della guerra": oltre 500 missili e droni russi sull'Ucraina. Caccia Nato in volo
Pioggia di missili e droni russi sull'Ucraina, abbattuto anche un F-16. E la Nato fa decollare i caccia
L'Ue va a caccia dei fondi per un “prestito di risarcimento” a Kyiv. Gran parte dei 210 miliardi dei beni russi immobilizzati sono diventati contanti. Quel denaro potrebbe essere utilizzato per comprare titoli emessi dalla Commissione. Di @DavCarretta - X Vai su X
La NATO risponde ai droni russi con “Sentinella dell’Est”: una missione che combina caccia, radar e armi futuristiche come laser e cannoni elettromagnetici. Vai su Facebook
Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani; Guerra Ucraina Russia, tre jet russi hanno violato lo spazio aereo dell'Estonia. LIVE; Estonia, tre Mig russi invadono spazio aereo: Violazione senza precedenti.
Scramble, F-35 italiani respingono 3 caccia russi in Estonia: violato lo spazio aereo. Tallinn: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia ... Scrive msn.com
Scramble in Estonia, Tallin convoca l'incaricato d'affari russo. Kallas: «Provocazione estremamente pericolosa» - 31 hanno violato lo spazio aereo estone, restando per circa dodici minuti senza autorizzazione. Lo riporta msn.com