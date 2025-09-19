Tre caccia russi hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia | Respinti da F-35 italiani

Dopo le incursioni nei cieli polacchi e rumeni con i droni, ecco un’altra ‘intrusione’ di Mosca: tre jet russi hanno violato lo spazio aereo estone. Lo ha reso noto il governo di Tallinn, che ha convocato l’incaricato d’affari della Federazione Russa. Margus Tsahkna, ministro degli Esteri, ha definito l’incidente «di una sfacciataggine senza precedenti », aggiungendo che si tratta della quarta violazione russa dall’inizio dell’anno. I tre MiG-31, entrati senza autorizzazione nello spazio aereo dell’Estonia, hanno volato al suo interno per un totale di 12 minuti. L’agenzia di stampa estone Postimees riporta che i caccia di Mosca non hanno presentato piani di volo e avevano la radio spenta al momento della violazione dello spazio aereo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

