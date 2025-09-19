Tre bombardieri russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia per 12 minuti respinti da F-35 italiani Chiesta l’attivazione dell’art4 della Nato
«Questa mattina tre Mig-31 russi hanno violato lo spazio aereo estone sopra il Golfo di Finlandia. I caccia italiani della Nato sono intervenuti prontamente e li hanno scortati fuori. Questa è una provocazione grave e inaccettabile ». Queste le parole su X del ministro degli Esteri dell’ Estonia, Margus Tsahkna, annunciando che il paese baltico ha chiesto consultazioni ai sensi dell’articolo 4 della Nato. «La nostra risposta deve essere unita e ferma. Grati ai nostri alleati e amici per il loro immediato supporto. Più forti insieme», ha aggiunto. Le forze armate di Mosca sono entrate nei cieli dell’Estonia con tre jet militari, che avrebbero invaso lo spazio aereo di Tallinn senza autorizzazione e sarebbero rimasti lì per circa 12 minuti, prima di uscire dai radar. 🔗 Leggi su Open.online
