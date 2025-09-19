Tre bombardieri russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia per 12 minuti respinti da F-35 italiani | Brutalità senza precedenti

Le provocazioni del Cremlino non si fermano a Polonia e Romania, sopra cui sono sfrecciati già più volte droni russi. Le forze armate di Mosca sono entrati nei cieli dell’Estonia con tre MiG-31. I jet militari sarebbero entrati nello spazio aereo di Tallinn senza autorizzazione e sarebbero rimasti lì per circa 12 minuti, prima di uscire dai radar. A respingerli, secondo Politico, sarebbero stati alcuni F-35 italiani. I bombardieri su Tallinn: «Putin mette alla prova l’Occidente». I MiG-31 sono intercettori pesanti in grado di trasportare il missile ipersonico Kinzhal. Secondo le prime informazioni, avrebbero volato per circa cinque miglia nautiche all’interno dell’Estonia, diretti proprio verso la capitale Tallinn. 🔗 Leggi su Open.online