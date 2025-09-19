Tre bombardieri russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia per 12 minuti respinti da F-35 italiani | Brutalità senza precedenti
Le provocazioni del Cremlino non si fermano a Polonia e Romania, sopra cui sono sfrecciati già più volte droni russi. Le forze armate di Mosca sono entrati nei cieli dell’Estonia con tre MiG-31. I jet militari sarebbero entrati nello spazio aereo di Tallinn senza autorizzazione e sarebbero rimasti lì per circa 12 minuti, prima di uscire dai radar. A respingerli, secondo Politico, sarebbero stati alcuni F-35 italiani. I bombardieri su Tallinn: «Putin mette alla prova l’Occidente». I MiG-31 sono intercettori pesanti in grado di trasportare il missile ipersonico Kinzhal. Secondo le prime informazioni, avrebbero volato per circa cinque miglia nautiche all’interno dell’Estonia, diretti proprio verso la capitale Tallinn. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: bombardieri - russi
Ucraina, lo Stato Maggiore: “Distrutti 4 bombardieri russi nella base di Marinovka”
Guerra Ucraina, distrutti quattro caccia bombardieri russi Su-34 all'aeroporto di Marinovka, a Kirovske diversi elicotteri
Zapad 2025, la Flotta sul Baltico si esercita contro i droni navali. Volo di 4 ore dei super bombardieri russi sul Mare di Barnes
Bombardieri russi spostati dopo il disastro dell'operazione Ragnatela: ora devono volare 10mila chilometri per lanciare i m... - X Vai su X
Daniele Ferrari. . Two Russian fuel trucks bombarded by night bomber drones of “Nemesis” unit. Due autocisterne Russe bombardate dai droni bombardieri notturni dell'unità "Nemesis". Ulmus Rubra Ulmus Nigra Vai su Facebook
Tre bombardieri russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia per 12 minuti, respinti da F-35 italiani: «Brutalità senza precedenti; Tre jet russi invadono lo spazio aereo estone | F-35 italiani in volo per respingerli | Nato | Caccia intercettati azioni sconsiderate di Mosca; Tre caccia russi hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia | Respinti da F-35 italiani.
Tre bombardieri russi invadono lo spazio aereo dell’Estonia per 12 minuti, respinti da F-35 italiani: «Brutalità senza precedenti» - La ex premier estone, e Alto rappresentante Ue, Kaja Kallas ha condannato la provocazione: «Putin mette alla prova l’Occidente» ... Secondo open.online
Bombardieri russi spostati dopo il disastro dell'operazione Ragnatela: ora devono volare 10mila chilometri per lanciare i missili. E arrivano i nuovi Su-34 - L'operazione Ragnatela nel giugno di quest'anno è già entrata nei libri di storia. Segnala ilmessaggero.it