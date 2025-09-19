Tre aerei russi nei nostri cieli respinti da F-35 italiani L’annuncio dell’Estonia tensione alle stelle
Tallinn, 19 settembre 2025 – È durata dodici minuti la violazione dello spazio aereo estone da parte di tre caccia russi Mig-31, ma le conseguenze rischiano di essere ben più durature. Il governo dell’Estonia ha denunciato l’incursione come un atto “gravissimo” che rappresenta “una minaccia diretta alla sovranità di uno Stato membro dell’Unione Europea e della NATO”. L’episodio alimenta il clima di tensione militare già altissimo nell’area baltica, al confine tra Russia e Occidente. Sarebbero stati gl i F-35 italiani, nell’ambito delle forze della Nato, a respingere la violazione dello spazio aereo estone da parte di tre caccia russi. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
