Tre aerei russi nei nostri cieli L’annuncio proprio ora tensione alle stelle

Qualcosa di inatteso ha turbato la quiete dei cieli baltici, lasciando dietro di sé una scia di tensione che si respira fino a Bruxelles. In Estonia, la notte si è fatta improvvisamente più lunga, e in molti si chiedono cosa possa accadere se il confine tra Europa e Russia diventasse ancora più sottile. Un episodio che in pochi minuti ha fatto salire il battito cardiaco di un intero continente: tre caccia russi sono apparsi sui radar estoni, solcando lo spazio aereo nazionale senza permesso. Un gesto che ha subito scatenato reazioni forti e che rischia di cambiare gli equilibri già fragili tra Est e Ovest. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it