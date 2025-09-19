Tre aerei russi nei nostri cieli L’annuncio proprio ora tensione alle stelle
Qualcosa di inatteso ha turbato la quiete dei cieli baltici, lasciando dietro di sé una scia di tensione che si respira fino a Bruxelles. In Estonia, la notte si è fatta improvvisamente più lunga, e in molti si chiedono cosa possa accadere se il confine tra Europa e Russia diventasse ancora più sottile. Un episodio che in pochi minuti ha fatto salire il battito cardiaco di un intero continente: tre caccia russi sono apparsi sui radar estoni, solcando lo spazio aereo nazionale senza permesso. Un gesto che ha subito scatenato reazioni forti e che rischia di cambiare gli equilibri già fragili tra Est e Ovest. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: aerei - russi
Aerei cinesi rischiano collisione nei cieli russi, uno diretto a Milano. L’audio dei piloti: “Manovra pericolosa”
Guerra, spia ucraina aiuta i russi ad attaccare gli aerei forniti dall'Occidente: arrestato ufficiale dell'aeronautica militare
Ucraina, droni distruggono cinque aerei russi: i danni causati, l'attacco notturno e la strategia di Kiev
Sono 3 gli aerei militari russi che per 12 minuti hanno violato lo spazio aereo estone. Lo riferiscono fonti Ue e Nato a Reuters. @ultimoranet - X Vai su X
Alcune persone sono rimaste ferite dopo che missili e droni russi hanno colpito diversi obiettivi nelle due regioni. Il Cremlino sta intensificando i bombardamenti aerei sull'Ucraina nonostante gli sforzi di pace guidati dagli Stati Uniti ? https://l.euronews.com/IL Vai su Facebook
Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo; Ucraina, Rubio su incursione droni russi in Polonia: «Episodio pericoloso». Romania, violato nostro spazio aereo.
Nato, tre caccia russi violano lo spazio aereo estone. Tallinn: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG- ilmessaggero.it scrive
Polonia, 40.000 soldati al confine con Russia e Bielorussia: Macron mobilita tre caccia. Trump: «Droni russi potrebbero essere stati un errore» - 000 soldati ai confini con la Bielorussia e la Russia, in un contesto di crescenti tensioni in seguito all'incursione su larga scala dei droni di mercoledì. Lo riporta ilmattino.it