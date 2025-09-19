Tre aerei russi nei nostri cieli L’annuncio proprio ora tensione alle stelle

Qualcosa di inatteso ha turbato la quiete dei cieli baltici, lasciando dietro di sé una scia di tensione che si respira fino a Bruxelles. In Estonia, la notte si è fatta improvvisamente più lunga, e in molti si chiedono cosa possa accadere se il confine tra Europa e Russia diventasse ancora più sottile. Un episodio che in pochi minuti ha fatto salire il battito cardiaco di un intero continente: tre caccia russi sono apparsi sui radar estoni, solcando lo spazio aereo nazionale senza permesso. Un gesto che ha subito scatenato reazioni forti e che rischia di cambiare gli equilibri già fragili tra Est e Ovest. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Tre caccia russi violano lo spazio aereo estone: Intercettati da F35 italiani; Rientrati jet polacchi dopo allarme per droni russi. Anche la Romania denuncia uno sconfinamento - La Romania afferma che un drone russo ha violato il suo spazio aereo

tre aerei russi nostriNato, tre caccia russi violano lo spazio aereo estone. Tallinn: «Incidente di una brutalità senza precedenti» - Lo scrive Reuters sul suo sito che riporta le dichiarazioni del governo estone secondo cui tre caccia russi MiG- ilmessaggero.it scrive

tre aerei russi nostriPolonia, 40.000 soldati al confine con Russia e Bielorussia: Macron mobilita tre caccia. Trump: «Droni russi potrebbero essere stati un errore» - 000 soldati ai confini con la Bielorussia e la Russia, in un contesto di crescenti tensioni in seguito all'incursione su larga scala dei droni di mercoledì. Lo riporta ilmattino.it

