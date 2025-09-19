Travolto sulle strisce pedonali 62enne in codice rosso in ospedale e operato

Lecceprima.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

TREPUZZI – Travolto da un’autovettura, finisce in ospedale con fratture alle gambe e alle costole. L’uomo, un 62enne di Trepuzzi, non rischia la vita, ma è stato comunque sottoposto a un intervento chirurgico, nella tarda serata di ieri, dopo essere stato trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: travolto - strisce

Piaga incidenti, anziano travolto sulle strisce: è gravissimo

Italia. Travolto e ucciso sulle strisce, volo di metri: la scena atroce

Travolto da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali

Travolto sulle strisce pedonali, 62enne in codice rosso in ospedale e operato; Investito dal pirata, viene multato: «Attraversava fuori dalle strisce». Il racconto del 62enne finito al pronto soccorso; Freno della bici conficcato nella coscia. Ma il risarcimento è mini.

travolto strisce pedonali 62enneTravolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce: gravissimo uomo di 71 anni - Milano, l’incidente è avvenuto questa mattina in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino in zona San Siro ... Lo riporta msn.com

travolto strisce pedonali 62enneSchianto a Milano: anziano travolto mentre attraversa sulle strisce, è grave in ospedale - Un uomo di 71 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. milanotoday.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Travolto Strisce Pedonali 62enne