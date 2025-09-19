Travolto sulle strisce pedonali 62enne in codice rosso in ospedale e operato
TREPUZZI – Travolto da un’autovettura, finisce in ospedale con fratture alle gambe e alle costole. L’uomo, un 62enne di Trepuzzi, non rischia la vita, ma è stato comunque sottoposto a un intervento chirurgico, nella tarda serata di ieri, dopo essere stato trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
In questa notizia si parla di: travolto - strisce
Piaga incidenti, anziano travolto sulle strisce: è gravissimo
Italia. Travolto e ucciso sulle strisce, volo di metri: la scena atroce
Travolto da un'auto mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali
Schianto a Milano: anziano travolto mentre attraversa sulle strisce, è grave in ospedale https://ift.tt/VpL7QjA - X Vai su X
San Severino, travolto mentre attraversa sulle strisce: grave anziano, arriva l'eliambulanza Vai su Facebook
Travolto sulle strisce pedonali, 62enne in codice rosso in ospedale e operato; Investito dal pirata, viene multato: «Attraversava fuori dalle strisce». Il racconto del 62enne finito al pronto soccorso; Freno della bici conficcato nella coscia. Ma il risarcimento è mini.
Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce: gravissimo uomo di 71 anni - Milano, l’incidente è avvenuto questa mattina in via San Giusto all'angolo con via Quarto Cagnino in zona San Siro ... Lo riporta msn.com
Schianto a Milano: anziano travolto mentre attraversa sulle strisce, è grave in ospedale - Un uomo di 71 anni è stato investito da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali. milanotoday.it scrive