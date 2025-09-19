Travolto in moto e sbalzato in un canale grave calciatore 18enne | amputato il piede
Un giovane motociclista di 18 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 settembre, a Castiglione Mantovano (Mantova). Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 hanno trasportato d'urgenza il ragazzo in ospedale dove è stato necessario eseguire un'amputazione del piede. 🔗 Leggi su Fanpage.it
