Travolto e ucciso sulle strisce da un poliziotto ubriaco l’ultimo saluto a Matteo Barone | Ingiusto perderti così ci resta la tua musica
Milano, 19 settembre 2025 – “Ciao Baro”. Le lacrime, i tocchi delicati sul feretro coperto di rose e calle, gli a bbracci per farsi forza a vicenda. Centinaia di persone hanno riempito questa mattina la chiesa di San Luca Evangelista in via Ampère per l’ultimo saluto a Matteo Barone, detto “Baro“, travolto all’alba del 6 settembre scorso da un’auto guidata dal poliziotto fuori servizio Giusto Chiacchio, di 26 anni, poi risultato positivo all’alcoltest. Il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali ed era quasi arrivato a casa quando è stato preso in pieno. Avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 2 ottobre, il rap era la sua passione e aveva lasciato il lavoro di corriere per dedicarsi a tempo pieno alle sue canzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: travolto - ucciso
I baby pirati fuggiti dopo aver travolto e ucciso Cecilia De Astis: “Siamo scappati per paura”
Incidente sul lavoro, operatore ecologico travolto e ucciso da una moto
Matteo Barone travolto e ucciso in via Porpora, la disperazione della madre Eva: “Mio figlio era tutta la mia forza”
Bimbo di 3 mesi travolto e ucciso da un trattore guidato dallo zio Vai su Facebook
Bimbo di 3 mesi travolto e ucciso da un trattore guidato dallo zio - X Vai su X
Travolto e ucciso sulle strisce da un poliziotto ubriaco, l’ultimo saluto a Matteo Barone: “Ingiusto perderti così, ci resta la tua musica”; Travolto e ucciso da un poliziotto (fuori servizio) sulle strisce: disposta cinematica per stabilire velocità; Matteo Barone travolto e ucciso sulle strisce: chiesta la custodia in carcere per il poliziotto alla guida.
Matteo Barone travolto e ucciso, il poliziotto Giusto Chiacchio si difende: «È corso lui sulle strisce». Ma un testimone parla di «forte velocità dell'auto» - Scarcerato, ma con arresto convalidato, l'agente che guidava ubriaco fuori servizio. Scrive milano.corriere.it
Poliziotto travolge e uccide un giovane che attraversa sulle strisce a Milano: oggi si decide sulla convalida dell’arresto - Al momento si trova nel carcere di Bollate per il rischio di reiterazione di reato, da due anni era sottoposto a sorveglianza sanitaria per "intossicazione ... Come scrive ilfattoquotidiano.it