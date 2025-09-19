Travolto e ucciso sulle strisce da un poliziotto ubriaco l’ultimo saluto a Matteo Barone | Ingiusto perderti così ci resta la tua musica

Milano, 19 settembre 2025 – “Ciao Baro”. Le lacrime, i tocchi delicati sul feretro coperto di rose e calle, gli a bbracci per farsi forza a vicenda. Centinaia di persone hanno riempito questa mattina la chiesa di San Luca Evangelista in via Ampère per l’ultimo saluto a Matteo Barone, detto “Baro“, travolto all’alba del 6 settembre scorso da un’auto guidata dal poliziotto fuori servizio Giusto Chiacchio, di 26 anni, poi risultato positivo all’alcoltest. Il ragazzo stava attraversando sulle strisce pedonali ed era quasi arrivato a casa quando è stato preso in pieno. Avrebbe compiuto 26 anni il prossimo 2 ottobre, il rap era la sua passione e aveva lasciato il lavoro di corriere per dedicarsi a tempo pieno alle sue canzoni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

