travolto davanti a tutti a soli 13 anni dramma in italia la disperata corsa in ospedale

Un ragazzo di 13 anni è stato investito oggi, venerdì 19 settembre, mentre attraversava le strisce pedonali a Quinto di Treviso, in provincia di Treviso. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30, all’incrocio tra via Noalese e via Graziati, una zona trafficata e già nota per criticità legate alla sicurezza stradale. Il giovane stava rientrando a casa da scuola in sella alla sua mountain bike, quando, durante l’attraversamento della Strada Noalese, è stato travolto da un’automobile in transito. La dinamica dell’impatto, secondo le prime ricostruzioni, lascia pochi dubbi sulla violenza dello scontro. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

