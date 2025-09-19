Travolge ciclista e scappa E’ caccia al pirata della strada

Non ha rispettato lo stop, ha travolto un ciclista e poi è scappato. Il brutto incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a San Giusto, intorno alle 19,30, all’incrocio tra via Di Vittorio e piazza Gelli. A farne le spese è stato un pachistano di 30 anni che si trovava a bordo della sua bicicletta. L’uomo è stato subito soccorso da un’ambulanza del 118 e portato in codice rosso al Santo Stefano. Le sue condizioni di salute sono serie ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. A San Giusto è intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi dell’incidente, per ascoltare i testimoni e per dare la caccia al pirata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

