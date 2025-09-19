Trattiamo con i talebani per una base. La mossa di Trump per tornare in Afghanistan.

Gli Stati Uniti intendono riottenere il controllo della base aerea di Bagram in Afghanistan, abbandonata dopo il ritiro degli americani dal Paese nel 2021. A confermarlo è stato il presidente Usa Donald Trump che ieri nel corso della conferenza stampa con il premier britannico Keir Starmer ha dichiarato che " stiamo cercando di riprenderci "' l'avamposto militare in mano ai nuovi signori di Kabul. " L'abbiamo data " ai talebani " per nulla ", ha sottolineato il tycoon ribadendo di voler indietro la base e spiegando che " uno dei motivi è che, come sapete, è a un'ora di distanza da dove la Cina produce le sue armi nucleari ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

