Trattamento di fine mandato in Consiglio regionale fallisce il nuovo tentativo di reintrodurlo | è polemica

Foggiatoday.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora una volta, il trattamento di fine mandato è tornato a fare capolino tra le pieghe del Consiglio regionale. Con un emendamento a firma di Scalera, consigliere regionale de ‘La Puglia domani’, si è tentato di ripristinare “ciò che era stato giustamente abolito” nel settembre 2021, ha. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

No al ripristino del trattamento di fine mandato: emendamento respinto in Consiglio regionale; Trattamento di fine mandato, in Consiglio regionale fallisce il nuovo tentativo di reintrodurlo: è polemica; Consiglio regionale, bocciato ancora il ritorno al trattamento di fine mandato.

trattamento fine mandato consiglioConsiglio Puglia, no al ripristino del trattamento di fine mandato - L'emendamento a firma di Napoleone Cera (Lega) e Antonio Scalera (La Puglia Domani), inserito nella legge sui debiti fuori bilancio, è stato respinto con 35 voti. Segnala rainews.it

trattamento fine mandato consiglioNo al ripristino del trattamento di fine mandato: emendamento respinto in Consiglio regionale - La proposta è rispuntata nella seduta odierna, inserita nella legge sui debiti fuori bilancio, ma è stata bocciata con 35 voti, l'unanimità dei votanti ... Da baritoday.it

