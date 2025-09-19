Trasporto pubblico locale nuovo sciopero | Nessuna risposta da Csc e Comune
Nuovo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico locale a Latina il prossimo 6 ottobre, convocato dalle segreterie provinciali di Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Fna le quali esprimono "profonda preoccupazione per la situazione in cui versa il trasporto pubblico locale a Latina".Dopo lo stop di 4. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
In questa notizia si parla di: trasporto - pubblico
Trasporto pubblico, sciopero degli autobus sabato 13 settembre
Lago d’Iseo, la Provincia fa le prove per potenziare il trasporto pubblico. E si apre uno spiraglio per la ferrovia da Sarnico
Roma chiede all'Europa più fondi per il trasporto pubblico e lo sviluppo turistico
| TRASPORTO PUBBLICO Per lunedì 22 settembre è stato indetto uno sciopero nazionale di 24 ore che interesserà anche le linee gestite da Autoguidovie. Leggi la notizia per saperne di più Vai su Facebook
Ord. 178/2025: Transito trasporto pubblico e scuolabus in via Mura dei Francesi, area lavori Acea - Ord. 178/2025: Parziale modifica e integrazione ordinanza n. 166 del 14/08/2025, in Via Mura dei Francesi, nel tratto compreso tra Via Capuzzi e Via ... - X Vai su X
NUOVI ORARI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE; Potenziamento e nuove linee del Trasporto Pubblico Locale dal 15 Settembre 2025. Tutte le informazioni; Trasporto pubblico: dal 12 settembre nuovi orari e coincidenze bus-treno.
Trasporto pubblico locale: riorganizzazione, innovazione e nuovi servizi digitaliL’intervista al Consigliere Baruffini svela i risultati di tre anni di lavoro per rendere la ... - A pochi mesi dalla conclusione del loro mandato triennale, i consiglieri del CdA dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico ... valtellinanews.it scrive
Trasporto pubblico, confronto alla Ugl di Salerno: verso nuove proposte per il sistema in Campania - Un incontro per fare il punto sulle problematiche del trasporto pubblico locale e per condividere le prossime iniziative da proporre alla Regione ... Come scrive msn.com