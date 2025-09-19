Trasporto pubblico locale nuovo sciopero | Nessuna risposta da Csc e Comune

Nuovo sciopero di 24 ore nel trasporto pubblico locale a Latina il prossimo 6 ottobre, convocato dalle segreterie provinciali di Filt Cgil, Uil Trasporti e Ugl Fna le quali esprimono "profonda preoccupazione per la situazione in cui versa il trasporto pubblico locale a Latina".Dopo lo stop di 4. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

