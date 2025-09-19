Trasimeno ricerche di una persona dispersa nel lago Sommozzatori in azione
Castiglione del Lago, 19 settembre 2025 – Ricerche nel lago Trasimeno per una persona dispersa. L’allarme è stato dato nel primo pomeriggio. In campo ci sono i vigili del fuoco. Le ricerche si sono concentrate in un ‘area a tre chilometri dalla riva al largo di Castiglione del Lago. Inizialmente sono intervenute tre squadre terrestri dei vigili del fuoco e un drone per il pattugliamento dell’area. Allertati quindi i sommozzatori dal comando di Ancona. Poi l’arrivo di un elicottero per ulteriori perlustrazioni. Intorno alle 20.30 l’arrivo dei sommozzatori dalle Marche. E’ scattata la perlustrazione dei fondali anche con l’aiuto di un ecoscandaglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: trasimeno - ricerche
Tuoro sul Trasimeno, arrestato 19enne albanese trovato con la cocaina nell’auto Vai su Facebook
Trasimeno, ricerche di una persona dispersa nel lago. Sommozzatori in azione; Lago Trasimeno, disperso in acqua: in corso le ricerche con sommozzatori ed elicottero; Trasimeno, persona dispersa in acqua: ricerche in corso da ore.
Persona dispersa tra le acqua del fiume Sile: ricerche in corso dei sommozzatori. I Vigili del fuoco in sorvolo con l'elicottero - 30 di questa mattina le operazioni dei sommozzatori alla ricerca di una persona dispersa nel fiume Sile. Scrive ilgazzettino.it
Persona dispersa nel fiume Stura a Torino, l’allarme lanciato dai passanti: ricerche in corso - È dalla serata di giovedì 8 maggio che proseguono senza sosta le ricerche di una persona che, secondo quanto segnalato da alcuni cittadini, sarebbe caduta nel fiume Stura dal ponte Amedeo VIII, alla ... Segnala fanpage.it