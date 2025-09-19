Transumanza in Val Senales | il viaggio millenario delle pecore attraverso ghiacciai e confini
Nelle prime luci dell’alba di settembre, quando l’aria delle Alpi si fa cristallina e il respiro del ghiacciaio accarezza le cime della Val Senales, inizia uno spettacolo che si ripete immutato da 600 anni. È la transumanza, un viaggio epico che trasforma migliaia di pecore in protagoniste di una delle tradizioni più autentiche d’Europa, riconosciuta dall’ UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità. La migrazione che sfida il tempo e lo spazio. La transumanza della Val Senales rappresenta un fenomeno unico al mondo: l’ unica migrazione pastorale che attraversa contemporaneamente un ghiacciaio e un confine di stato. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
A settembre, con il rientro delle pecore dall'Ötztal in Val Senales, la transumanza torna al centro dell'attenzione: si tratta della secolare pratica della pastorizia itinerante. Questa tradizione culturale è diffusa non solo nell'area alpina, ma anche in quella mediter
