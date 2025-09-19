Trans uccisa a Bari | assoluzione definitiva per Francesco Brandonisio

E' stato definitivamente assolto Francesco Brandonisio, il 53enne barese processato con l'accusa di aver ucciso Ambra Dentamaro, trans assassinata nella notte del 23 settembre 2018 nel quartiere San Giorgio di Bari. Lo riporta l'AnsaL'uomo era stato assolto a marzo scorso dalla Corte d'Assise di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

