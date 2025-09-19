Trans uccisa a Bari | assoluzione definitiva per Francesco Brandonisio

E' stato definitivamente assolto Francesco Brandonisio, il 53enne barese processato con l'accusa di aver ucciso Ambra Dentamaro, trans assassinata nella notte del 23 settembre 2018 nel quartiere San Giorgio di Bari. Lo riporta l'AnsaL'uomo era stato assolto a marzo scorso dalla Corte d'Assise di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

trans uccisa bari assoluzioneOmicidio trans a Bari, definitiva assoluzione per Francesco Brandonisio - Assolto in via definitiva Francesco Brandonisio, accusato dell’omicidio di Ambra Dentamaro a Bari. Segnala trmtv.it

trans uccisa bari assoluzioneOmicidio trans Bari, definitiva assoluzione dopo 2 anni carcere - È diventata definitiva l'assoluzione di Francesco Brandonisio, il 53enne finito a processo (e rimasto in carcere per due anni e mezzo) perché accusato dell'omicidio di 'Ambra' ... Si legge su msn.com

