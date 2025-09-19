Tram il cantiere a Porta San Felice entra nell’ultima fase | come cambia la viabilità

Bologna, 19 settembre 2025 – Sta per entrare nella terza e ultima fase il massiccio intervento a Porta San Felice, ‘accerchiata’ da mesi dai lavori per il tram. Da martedì 23 settembre, infatti, il cantiere si sposta sul lato est dell’edificio storico (quello che affaccia su via San Felice), per completare la costruzione della sede tranviaria e la posa dei binari. Un punto cruciale. Quella che sta per iniziare, spiega il Comune in una nota, è l’operazione conclusiva di un intervento complesso, che per molti mesi ha impattato sulla mobilità di un punto dei viali molto trafficato. Un incrocio nevralgico, dunque, dove però è stata rinnovata anche la rete interrata dei sottoservizi trasversali con interventi effettuati in maniera progressiva, per garantire sempre la percorribilità del nodo stradale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

