Due morti e un arresto per omicidio stradale: 54enne di Rosarno guidava sotto effetto di alcol e droghe. Disposti gli arresti domiciliari. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Tragico incidente stradale a Rosarno, coniugi morti sul colpo: 54enne positivo a droga e alcol, arrestato

Accusato di duplice omicidio stradale, arrestato 54enne di Rosarno - Come confermato dai test, l’uomo aveva bevuto e aveva fatto uso di droga ... Segnala rainews.it

Coppia morta in un incidente sulla Rosarno-San Ferdinando: arrestato 54enne positivo ad alcol e benzodiazepine - Il conducente dell’altro veicolo, responsabile dello schianto, era positivo all’alcol test e all’uso di benzodiazepine ... Si legge su reggio.gazzettadelsud.it