Tragico incendio a Milano | muore in casa la 59enne Giovanna Modugno grave la cagnolina

Le fiamme e l'allarme dei vicini. Mattinata di paura a Milano, nella periferia Ovest, dove venerdì 19 settembre un incendio è divampato in un appartamento al primo piano di via Forze Armate 327. Erano circa le 8:30 quando i residenti della zona hanno visto un'alta colonna di fumo nero alzarsi dall'edificio e hanno dato immediatamente l'allarme al numero di emergenza 112. Sul posto sono arrivati in pochi minuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, insieme ad ambulanza e automedica del 118. Le operazioni di soccorso sono state complesse: le fiamme avevano già invaso l'alloggio e il fumo si propagava velocemente negli ambienti interni.

