Tragica Esplosione in azienda di rifiuti a Marcianise | tre operai morti e un disperso

Tragedia sul lavoro alla Ecopartenope. Una violenta esplosione ha colpito una ditta di trattamento rifiuti a Marcianise, in provincia di Caserta, causando la morte di tre operai e il ferimento lieve di altri due. Un quarto lavoratore risulta ancora disperso, mentre il bilancio resta provvisorio. Le vittime si trovavano su un capannone aziendale quando la deflagrazione li ha scaraventati a diversi metri di distanza. Le prime ricostruzioni. Secondo i vigili del fuoco, l'incidente sarebbe avvenuto durante lavori di manutenzione agli impianti della società Ecopartenope. La deflagrazione sarebbe partita da un silos che conteneva oli esausti e altri liquidi, generando una potente onda d'urto percepita anche dai residenti della zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

