Tragica Esplosione in azienda di rifiuti a Marcianise | tre operai morti e un disperso
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia sul lavoro alla Ecopartenope. Una violenta esplosione ha colpito una ditta di trattamento rifiuti a Marcianise, in provincia di Caserta, causando la morte di tre operai e il ferimento lieve di altri due. Un quarto lavoratore risulta ancora disperso, mentre il bilancio resta provvisorio. Le vittime si trovavano su un capannone aziendale quando la deflagrazione li ha scaraventati a diversi metri di distanza. Le prime ricostruzioni. Secondo i vigili del fuoco, l’incidente sarebbe avvenuto durante lavori di manutenzione agli impianti della società Ecopartenope. La deflagrazione sarebbe partita da un silos che conteneva oli esausti e altri liquidi, generando una potente onda d’urto percepita anche dai residenti della zona. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: tragica - esplosione
Esplosione a Roma, Federcontribuenti: “Un pericolo che da potenziale è diventato tragica realtà”
Tragica esplosione in India: 34 morti in una fabbrica farmaceutica
Vacanza tragica, violentissima esplosione in appartamento: bambina di 11 anni e una donna all’interno
Tragica esplosione di gas a Meta di Sorrento: morta Rosa Formato, originaria di Lioni, e il marito Raffaele Cretella Vai su Facebook
Esplosione in un'azienda di rifiuti: morti tre operai; Esplosione in azienda di rifiuti: 3 operai morti e 1 disperso; Esplosione in un’azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso ·.
Ennesima strage sul lavoro. Esplosione in un’azienda di rifiuti: tre operai morti e un disperso - Strage sul lavoro alla Ecopartenope di Marcianise, in un’azienda specializzata nel trattamento rifiuti. Segnala quicosenza.it
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e due feriti: gli operai sbalzati in aria per diversi metri - Esplosione in un'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, la "Ecopartenope", a Marcianise (Caserta). Secondo ilgazzettino.it