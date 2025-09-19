Tragedia sul lavoro nel Casertano | tre morti nell’esplosione di un silos alla Ecopartenope

È bastato un istante, una scintilla, per trasformare un normale pomeriggio di lavoro in una tragedia. Nell’area industriale di Marcianise, in provincia di Caserta, tre uomini sono morti in seguito all’esplosione di un silos contenente oli esausti presso la Ecopartenope, azienda specializzata nel trattamento dei rifiuti. Il titolare della ditta, il rappresentante per la sicurezza e un operaio sono stati sbalzati in aria per decine di metri, ritrovati senza vita sul tetto del capannone e in una proprietà adiacente. L’incidente. L’esplosione è avvenuta mentre i tre stavano effettuando lavori di saldatura su una sonda di misurazione del livello del serbatoio. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Tragedia sul lavoro nel Casertano: tre morti nell’esplosione di un silos alla Ecopartenope

