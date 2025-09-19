C’è stata una tragedia incredibile nel mondo dello sport incredibile, un giocatore è morto a soli 39 anni: faceva il motociclista ed era nato in Umbria Gabriele Cottini è morto dopo un grave incidente che lo ha coinvolto durante la gara della Dunlop Cup 600, ospitata al Cremona Circuit, e inserita nel programma Coppa Fmi.. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info

© Temporeale.info - Tragedia nel mondo dello sport: se ne è andato a soli 39 anni