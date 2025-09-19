Tragedia nel Casertano esplosione in un' azienda di rifiuti | morti tre operai Uno è disperso

Ennesima tragedia sul lavoro: a Marcianise, in provincia di Caserta, tre uomini hanno perso una vita a seguito di una esplosione all'interno della ditta Ecopartenoe. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

tragedia nel casertano esplosione in un azienda di rifiuti morti tre operai uno 232 disperso

Tragedia nel Casertano, esplosione in un'azienda di rifiuti: morti tre operai. Uno è disperso

