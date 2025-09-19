Tragedia in Italia | fortissima esplosione ci sono più morti Vigili del fuoco e 118 sul posto
Prima solo una normale giornata, poi un rumore che ha cambiato tutto. Il cielo che si tinge di scuro, la gente che si blocca, incredula, di fronte a un evento che nessuno avrebbe mai voluto vivere. Marcianise si ferma, trattenendo il fiato e chiedendosi cosa sia appena successo. Basta un istante perché la quotidianità si strappi. Un boato improvviso, le fiamme che si alzano e una nube nera che sembra inghiottire ogni speranza. Le sirene, il panico, il silenzio che cala quando ci si rende conto della gravità. E la domanda che rimbomba nelle menti di tutti: perché proprio qui, perché adesso? Marcianise si sveglia in un incubo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Esplosione in un’azienda di rifiuti nel Casertano: tre morti e un disperso ·; Forte esplosione in appartamento a Meta di Sorrento vicino Napoli, 2 morti: l'ipotesi su cos'è successo; Esplosione a Roma, incendio in distributore benzina: diversi feriti, alcuni gravi.
Esplosione nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise: tre vittime, due feriti lievi - Tre persone sono morte in seguito ad un'esplosione verificatasi nell'azienda di rifiuti “Ecopartenope” a Marcianise, nella zona industriale in provincia di Caserta. Segnala msn.com
Esplosione in azienda rifiuti a Marcianise, tre morti e due feriti: gli operai sbalzati in aria per diversi metri - Esplosione in un'azienda che si occupa del trattamento dei rifiuti, la "Ecopartenope", a Marcianise (Caserta). msn.com scrive