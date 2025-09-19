Tragedia alla Ecopartenope | Non è fatalità Strage silenziosa continua

"Tre lavoratori hanno perso la vita e diversi sono stati feriti a seguito della gravissima esplosione avvenuta oggi presso l’azienda Ecopartenope di Marcianise, pare durante operazioni di manutenzione. Un'altra tragedia intollerabile, di proporzioni enormi, che colpisce il mondo del lavoro nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

