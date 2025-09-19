Tragedia a Sampierdarena | si sente male mentre guida va a sbattere e muore

Tragedia a Sampierdarena nel pomeriggio di venerdì 19 settembre, quando un uomo di 66 anni è morto dopo essersi sentito male alla guida della sua auto.A quanto si apprende, il 66enne era al volante quando a causa di un malore è andato a sbattere contro un muro in via Giovanni Pascoli, verso le 16. 🔗 Leggi su Genovatoday.it