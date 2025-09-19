Tragedia a Napoli studentessa spagnola travolta e uccisa da un suv

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una 20enne in Erasmus investita mentre attraversava sulle strisce. NAPOLI, 19 settembre 2025 – ore 11:22 Una studentessa spagnola di 20 anni, a Napoli per il programma Erasmus, ha perso la vita dopo essere stata investita da un Suv. L’incidente è avvenuto nella notte, intorno alle 2,00 (19 settembre) su corso Umberto I, nel cuore della città. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da una Range Rover guidata da un ragazzo di 18 anni. La dinamica dell’accaduto è ora al vaglio delle autorità competenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Tragedia a Napoli, studentessa spagnola travolta e uccisa da un suv

In questa notizia si parla di: tragedia - napoli

Napoli, tragedia sulla Tangenziale: due motociclisti perdono la vita

Napoli, tragedia sulla Tangenziale: due motociclisti morti in uno scontro ad Agnano

Marco Mengoni porta sul palco la complessità della tragedia greca e conquista Napoli nel suo primo tour negli stadi

Tragedia all'istituto comprensivo "55 Piscicelli - Maiuri" di Napoli, morto docente 60enne ? Vai su Facebook

Tragedia familiare a #Napoli: una donna, aggredita dal marito con un coltello, reagisce e lo uccide. È stata arrestata con l’accusa di #omicidio volontario. #Tg1 Elena Fusai - X Vai su X

Studentessa di 20 anni travolta e uccisa mentre attraversa la strada sulle strisce; ++ Studentessa spagnola investita e uccisa da un Suv a Napoli ++; Napoli, ragazza di 20 anni travolta e uccisa da un Suv guidato da un 18enne.

Studentessa spagnola di 20 anni travolta e uccisa a Napoli mentre attraversava corso Umberto I - Una studentessa spagnola di 20 anni investita e uccisa da un suv guidato da un ragazzo di 18 anni a Napoli mentre attraversava sulle strisce pedonali durante la notte; indagini in corso sul conducente ... Da gaeta.it

Una studentessa spagnola investita e uccisa da un Suv a Napoli - L'incidente si è verificato alle 2 della scorsa notte su corso Umberto I, nel pieno centro della città (ANSA) ... ansa.it scrive