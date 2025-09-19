Traffico Roma del 19-09-2025 ore 19 | 30
Luceverde Roma Buonasera ben trovati all'ascolto sta progressivamente calando di intensità traffico sulla rete viaria cittadina sul Raccordo Anulare bravi godere in carreggiata interna tra le uscite Flaminia Salaria rallentamenti 20 da sempre in interna dalla Nomentana allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud code dal video con la Roma Fiumicino fino all'uscita Ostia Acilia poi ci sono rallentamenti dalla Laurentina all'uscita Tuscolana a Monte Mario la polizia locale Ci segnano ancora disagi per un incidente avvenuto sulla Trionfale all'altezza di via Giuseppe Allievo altro incidente nella zona di Ottavia via di Casal del Marmo nei pressi di via Rocco Pagliara domani sabato 20 e domenica 21 settembre Stop per l'intera tratta della linea C della metropolitana saranno disposte corse con autobus sostitutivi le cui fermati e saranno Poste a ridosso nelle immediate vicinanze di quelle della metro maggiori informazioni su questa notizia sul sito Punto luceverde. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
