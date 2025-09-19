Luceverde Lazio Buonasera avrei trovati all'ascolto ci sono difficoltà lungo la A1 Roma Firenze dove da diversi ora il traffico è bloccato poco prima di Orvieto in direzione di Firenze nell'incidente rimasto coinvolto un grosso camion che si è ribaltato occupando l'intera carreggiata tutto il traffico proveniente da Roma è fatto uscire al casello di Orte e di conseguenza si è formata una coda circa 5 km tra Magliano Sabina e Orte dopo l'uscita a Orte si può impegnare come alternativa il raccordo autostradale per Viterbo fino al bivio per la Cassia in direzione quindi di Montefiascone da qui si prosegue sulla statale 71 verso Orvieto e da Orvieto possibile riprendere l'autostrada al momento non è invece possibile prevedere quando la situazione potrà tornare alla normalità c'è qualche problema poi sulla Cassia bis Veientana penalizzata da lavori in corso ed è incolonnamenti tra le rughe Cesano in direzione di Viterbo a Roma abbiamo traffico intenso ora metti sull'intero percorso del raccordo anulare in particolare in carreggiata interna tra le uscite Cassi e Salaria e successivamente dalla Nomentana fino allo svincolo La Rustica in carreggiata esterna zona sud della raccordo abbiamo code a tratti a partire dal bivio con la Roma Fiumicino fino alla Tuscolana ancora disagi sulla Pontina penalizzata diverso Reda un incidente avvenuto poco prima del Bivio per pratica di mare in direzione di Latina permangono Infatti incolonnamenti a partire dalla zona dell'EUR Concludiamo con il lavoro in programma questa notte sulla A1 Roma Napoli quando a partire dalle ore 22 casello di Valmontone resterà chiuso per uscire dall'autostrada per le prove niente da Roma uscita alternativa Colleferro orari apertura domani alle 6 è tutto grazie per l'ascolto un servizio in villaggi in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-09-2025 ore 18:30