Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nell'ambito dei lavori di prolungamento del tracciato da San Giovanni fino al Colosseo domani e domenica i treni della metro ci saranno integralmente sostituito da bus da inizio a fine giornata i dettagli sono su atac.roma.it lunedì possibili disagi nel trasporto pubblico per uno sciopero la protesta interesserà alle reti di Atac Cotral Trenitalia e gli operatori privati possibili disagi anche nelle attività al pubblico di Roma servizi per la mobilità dettagli e orari della protesta di lunedì sono su romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-09-2025 ore 14:30