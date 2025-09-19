Traffico Roma del 19-09-2025 ore 11 | 30

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Un saluto dalla redazione di Roma servizi per la mobilità nel quadrante ovest della città per una perdita idrica al Portuense via Giuseppe Belluzzo al momento è chiusa tra via Leonardo Greppi e via Ettore Paladini Per quel che riguarda il trasporto pubblico e deviata la linea di bus 710 oggi alle 18 Papa Leone quattordicesimo andrà nella Basilica di San Giovanni per l'apertura del nuovo anno pastorale della diocesi di Roma prevista l'attivazione già diverse ore prima di un area riservata e di un'area di massima sicurezza limitazioni alla sosta sulle strade attorno alla Basilica E possibili rallentamenti domani mattina dalle 8:20 in via dei Cerchi nell'ambito della settimana Europea della mobilità la strada sarà chiusa deviate le linee di bus C3 e 628 sempre in centro è sempre domani Ma di pomeriggio corteo da Santi Apostoli a Piazza del Popolo passando per Piazza Venezia via del Corso saranno possibili momentanea chiusura al traffico e deviazioni per 27 linee di bus dettagli aggiornamenti romamobilita. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

