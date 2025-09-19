Luceverde Roma Buongiorno hai trovati dalla redazione traffico in coda per un incidente sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e la via Appia altre cose per un incidente all'altezza della Cristina e carreggiata esterna e code per traffico tra la Roma Fiumicino la via del mare sul viadotto della Magliana si sta in fila tra via Isacco Newton e il ponte della Magliana E questa direzione fine poi sul tratto Urbano della A24 3 d'accordo e Tor Cervara e proseguendo tra Fiorentini la tangenziale est è su quest'ultima code da via dei Monti Tiburtini a via dei Campi Sportivi verso il Foro Italico è ancora code tra Largo Passamonti e viale Castrense verso San Giovanni un incidente invece fa rallentare il traffico sulla via Prenestina all'altezza di via verrio Flacco si sta in coda verso il centro sulla via Aurelia tra il raccordo è la via Aurelia Antica sulla Flaminia 3 raccordo via dei Due Ponti ancora sulla Salaria tra Villa Spada e la tangenziale est del quadrante sud e del raccordo code sulla Pontina Trattori dei ceci a tratti fino a via di valleranello per i dettagli di questa di notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-09-2025 ore 08:30