Luceverde Roma traffico in coda per un incidente sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud della via Appia altre cose per traffico intenso tra la Russia e la Tiburtina in carreggiata esterna si 6 coda sulla diramazione Roma Sud in entrata al Raccordo file poi sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila tra Tor Cervara e Togliatti e proseguendo tra fiorentini e la tangenziale è su quest'ultima prima eco dell'altezza della via Salaria verso il Foro Italico e tre Largo Passamonti e viale Castrense in direzione San Giovanni si sta in coda poi verso il centro sulla via Aurelia tra il raccordo è la via Aurelia sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti ancora sulla Salaria tra Villa Spada è l'aeroporto dell'Urbe delle quadrante Sud del raccordo code sulla Pontina tra Tor de' Cenci via di valleranello bene per i tagli di queste di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 19-09-2025 ore 07:30