Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico congestionato nel quadrante sud della città a causa di un incidente avvenuto sulla Pontina ci sono incolonnamenti sulla Cristoforo Colombo già a partire dalla zona del laghetto dell'EUR successivamente sulla Pontina abbiamo code fino a poco prima del Bivio di Pratica di Mare traffico molto intenso sull'intero percorso del raccordo anulare in carreggiata interna incolonnamenti a partire dall'uscita Trionfale Ottavia fino alla Salaria è ancora dal vivo a Roma Firenze fino allo svincolo La Rustica sempre in interno a Code tra le uscite Tuscolana e Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code a partire dallo svincolo Magliana fino al io con la Roma Napoli a partire dalle ore 18 la visita di Papa Leone alla Basilica di San Giovanni in Laterano non si escludono difficoltà di circolazione nell'Area C questa sera chiusura anticipata per la linea C della metropolitana ultima corsa da San Giovanni alle ore 21 mentre l'ultimo convoglio da Pantano partirà alle 20:30 disposte corse con autobus sabato e domenica attenzione per la stessa M C chiusura per l'intera giornata e servizio garantito dagli autobus le confermate saranno Poste a ridosso di quelle della metropolitana terminati infine i lavori di potatura in via di Decima ripristinato quindi il percorso della Linea 712 https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-09-2025 ore 17:30