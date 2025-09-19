Traffico Lazio del 19-09-2025 ore 09 | 30
luce verde Lazio Buongiorno sulla A1 Roma Napoli quote di 2 km per un incidente avvenuto tra Valmontone e la diramazione Roma Sud in direzione Firenze sulla statale 7 via Appia lavori di manutenzione nel tratto compreso tra Terracina e Monte San Biagio in entrambe le direzioni di percorrenza altre cose Poi tra l'aeroporto di Ciampino e il grande raccordo anulare di Roma traffico in coda per un incidente sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e la via Appia a tre code per incidente precedente all'altezza della Prenestina in carreggiata esterna e code per traffico tra la Roma Fiumicino e la via del Mare proseguono poi sulla Salaria i lavori in tratti saltuari tra sigillo e posta In entrambe le direzioni possibile qui la formazione di code da Maria Barbara Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: traffico - lazio
Traffico Lazio del 20-07-2025 ore 17:30
Traffico Lazio del 27-06-2025 ore 09:30
Traffico Lazio del 27-06-2025 ore 17:30
#DallItalia - Pedoni, oltre 270 morti in 8 mesi: l’Italia resta un Paese pericoloso per chi cammina #Cronaca #Pedoni #Incidenti #Strade #Traffico #Roma #Lazio #Campania #Sicilia #Lombardia #NanoTV Leggi l'articolo qui: https://www.nanotv.it/2025/09/15/p - facebook.com Vai su Facebook
#Meteo e #traffico. Ultimo venerdì di agosto con forti temporali: allerta arancione su Lombardia, Toscana, Liguria, Lazio e Molise; gialla su quasi tutto il resto del Centro-Nord. Dal pomeriggio su strade e autostrade #BollinoRosso fino a domenica per i rientri - X Vai su X
L’estate di fuoco dei binari di Roma e Lazio. Cantieri in arrivo: treni cancellati e corse limitate; Previsioni traffico ad agosto controesodo 2025, date con bollino rosso e nero; Frosinone, tornano le domeniche ecologiche. Domani blocco dalle 8 alle 18. Ceccano il paese più inquinato del Lazio.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-09-2025 ore 08:40 - Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo dalle autostrade risultato Urbano ... Secondo romadailynews.it
Traffico Roma del 19-09-2025 ore 08:30 - Luceverde Roma Buongiorno hai trovati dalla redazione traffico in coda per un incidente sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la ... Riporta romadailynews.it