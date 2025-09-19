luce verde Lazio Buongiorno sulla A1 Roma Napoli quote di 2 km per un incidente avvenuto tra Valmontone e la diramazione Roma Sud in direzione Firenze sulla statale 7 via Appia lavori di manutenzione nel tratto compreso tra Terracina e Monte San Biagio in entrambe le direzioni di percorrenza altre cose Poi tra l'aeroporto di Ciampino e il grande raccordo anulare di Roma traffico in coda per un incidente sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata interna tra la diramazione Roma sud e la via Appia a tre code per incidente precedente all'altezza della Prenestina in carreggiata esterna e code per traffico tra la Roma Fiumicino e la via del Mare proseguono poi sulla Salaria i lavori in tratti saltuari tra sigillo e posta In entrambe le direzioni possibile qui la formazione di code da Maria Barbara Taormina È tutto Buon viaggio un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 19-09-2025 ore 09:30