Traffico di droga a Cagliari cosa accadeva nel circolo abusivo gestito dai pusher nel quartiere Mulinu Becciu

Notizie.virgilio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due uomini arrestati a Cagliari per traffico di droga: gestivano una piazza di spaccio in un circolo abusivo a Mulinu Becciu. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

traffico di droga a cagliari cosa accadeva nel circolo abusivo gestito dai pusher nel quartiere mulinu becciu

© Notizie.virgilio.it - Traffico di droga a Cagliari, cosa accadeva nel circolo abusivo gestito dai pusher nel quartiere Mulinu Becciu

In questa notizia si parla di: traffico - droga

Traffico di droga via posta, sequestrati 55 chili di stupefacente

Fatjon Gjonaj è stato estradato: chi è il braccio destro dell’ex capo ultrà Luca Lucci nel traffico di droga

‘Ndrangheta, 28 arresti per traffico di droga: la base a Roma

Traffico di droga a Cagliari, cosa accadeva nel circolo abusivo gestito dai pusher nel quartiere Mulinu Becciu; Traffico di droga tra Milano e Cagliari: arresti e sequestri anche in Sardegna; Cagliari, colpo al traffico di droghe nei locali nella movida: 8 ordinanze tra carcere e domiciliari.

traffico droga cagliari cosaTraffico di droga a Cagliari, cosa accadeva nel circolo abusivo gestito dai pusher nel quartiere Mulinu Becciu - Due uomini arrestati a Cagliari per traffico di droga: gestivano una piazza di spaccio in un circolo abusivo a Mulinu Becciu. Scrive virgilio.it

traffico droga cagliari cosaCagliari: traffico di stupefacenti, due arresti - I poliziotti della Squadra mobile di Cagliari hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari nei confronti di due uomini specializzati nel traffico di stupefacenti. Riporta poliziadistato.it

Cerca Video su questo argomento: Traffico Droga Cagliari Cosa