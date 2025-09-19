Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 26 settembre 2025 | Kahraman caccia via in malo modo la madre Kadriye

Davidemaggio.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto scontro in arrivo tra Kahraman Sarpoglu e la madre Kadriye nel corso della prossima puntata di Tradimento, in onda in prima serata, su Canale 5, venerdì 26 settembre 2025. L’ex ballerina si presenta infatti nell’albergo diretto dal figlio e gli svela la sua identità. Tuttavia, a causa delle menzogne che gli ha raccontato la “zia” Mualla Dicleli, Kahraman non vuole saperne nulla e caccia Kadriye in malo modo. Ecco le anticipazioni. Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 26 settembre 2025. Güzide affronta Sezai e gli dice di aver scoperto che Kadriye è la madre di Kahraman. Selin, alla notizia della morte di sua sorella, mette a soqquadro la cella del carcere e viene portata in una clinica psichiatrica. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

