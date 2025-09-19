Tradimento anticipazioni 26 settembre | la reazione di Selin alla morte della sorella
Le anticipazioni della puntata di Tradimento, soap opera turca in onda su Canale5, in programma per venerdì 26 settembre 2025. Nei nuovi episodi la reazione di Selin alla notizia della morte della sorella. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni
Tradimento, Anticipazioni e Trame Turche: La morte di Serra
Tradimento, anticipazioni turche: Dündar è davvero il figlio di Guzide?
Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, venerdì 27 giugno
#tradimento Tradimento Anticipazioni, che riprende l'episodio che andrà in onda venerdì 5 Settembre: L’episodio si apre con Guzidè che guarda le foto di Sezai con l'amante, visibilmente sconvolta. In quel momento arriva Tarik, che le rivela che la donna nella Vai su Facebook
#tradimento - X Vai su X
Tradimento, anticipazioni 26 settembre: la reazione di Selin alla morte della sorella; Tradimento, le anticipazioni: altissima tensione; Un Posto al Sole, anticipazioni dal 22 al 26 settembre: l'uomo che non sapeva più corteggiare e nuovi segreti.
Tradimento, anticipazioni 26 settembre: la reazione di Selin alla morte della sorella - Le anticipazioni della puntata di Tradimento, soap opera turca in onda su Canale5, in programma per venerdì 26 settembre 2025 ... Da fanpage.it
Tradimento, anticipazioni venerdì 26 settembre 2025 - Tradimento, anticipazioni venerdì 26 settembre 2025 della serie turca in onda da mercoledì 5 febbraio 2025 su Canale 5. tvserial.it scrive