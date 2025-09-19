Tradimento anticipazioni 26 settembre 2025 | kahraman allontana la madre kadriye

Jumptheshark.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anticipazioni e scontri nella prossima puntata di tradimento. La serie televisiva “Tradimento” si prepara a presentare un episodio ricco di tensioni e rivelazioni, in onda venerdì 26 settembre 2025 su Canale 5. Gli eventi principali ruotano attorno a un acceso confronto tra i personaggi principali, con sorprese legate alle identità nascoste e ai rapporti familiari. Di seguito, vengono analizzate le anticipazioni più salienti che caratterizzeranno questa nuova puntata. il conflitto tra kahraman sarpoglu e kadriye. lo scontro al albergo. Nell’episodio in programmazione, Kahraman Sarpoglu, ex ballerino, si trova ad affrontare una visita inaspettata da parte della madre, Kadriye. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

