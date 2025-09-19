Tra sport e tutela dell’ambiente L’esempio di sindaco e assessori Guanti e sacchi contro il degrado
La nuova piazza è di tutti, "ma il buon esempio tocca a noi": sacchi e guanti, lunghe pinze e tenuta da plogging, sindaco e assessori "fanno pulizia" nella piazza Garibaldi appena rinnovata. Una mattinata di raccolta e buona messe: cartacce, bottiglie, e la piaga numero uno, uno sterminio di mozziconi di sigaretta. Tutte rimanenze serali, soprattutto nella zona in calcestre con tavoli e sedie sotto tettoie d’alberi dove i cassanesi, dal giorno stesso del vernissage, sono soliti ritrovarsi. "Il che - così il sindaco Fabio Colombo, al lavoro con i suoi assessori - è esattamente quello che volevamo e vogliamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
