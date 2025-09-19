Tra conoscenza e memoria inaugura la mostra FotoCarpi25

Dal 19 settembre al 5 ottobre torna, a Carpi, nella prestigiosa cornice della Sala dei Cervi di Palazzo dei Pio, la nuova edizione di FotoCarpi, che ospita mostre fotografiche e di collage, ancora una volta nell’ambito del festivalfilosofia dedicato al tema Paideia (educazione).Sguardi sul. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

In questa notizia si parla di: conoscenza - memoria

Al #PadiglioneItalia di #Expo2025 #Osaka è protagonista @CNRsocial_ con una giornata dedicata al tema della #conoscenza come #memoria e alla sua importanza per la resilienza ai rischi naturali. I saluti istituzionali hanno visto gli interventi di @echop - X Vai su X

Il Governatore: “Crimini orrendi compiuti nella Storia possono assumere un significato positivo solo se contribuiamo a diffonderne la conoscenza e ne facciamo memoria" ? Vai su Facebook

Tra conoscenza e memoria, inaugura la mostra FotoCarpi25; OFF 2025, inaugurazione con la mostra “OFF in metamorfosi – Eros e Luce”; Luisa Laureati, la convivialità della conoscenza.

Giorno memoria: amb. Gori inaugura mostra su ex lager Belgrado - L'Ambasciatore d'Italia in Serbia, Luca Gori, ha inaugurato presso i locali dell'IIC la mostra "Il Padiglione Italia dell'Antica Fiera di Belgrado - Lo riporta ansa.it

Meloni inaugura la mostra su Marco Polo: “La storia siamo noi, quando non abbiamo paura di osare” - La premier è intervenuta a Pechino, presso il Millennium Art Museum, nel corso dell'inaugurazione della mostra “Viaggio di Conoscenze. Riporta rainews.it