Tour de France 2026 | partenza da Barcellona a rischio? Richiesta l’esclusione della Israel-Premier Tech
Il Grand Départ del Tour de France 2026 in Catalogna rischia di trasformarsi in un caso internazionale. Dopo le proteste che hanno fortemente condizionato l’ultima Vuelta a España, la giunta comunale di Barcellona ha preso posizione contro la presenza della squadra Israel-Premier Tech nelle tappe inaugurali della Grande Boucle, previste il 4 e 5 luglio del prossimo anno. Le immagini della Vuelta sono ancora fresche: diverse tappe sono state disturbate da manifestanti propalestinesi lungo il percorso, due frazioni sono state neutralizzate e addirittura la passerella finale di Madrid è stata cancellata. 🔗 Leggi su Oasport.it
Jonathan Milan domina a Valence! Seconda vittoria al Tour de France 2025
Tour de France 2025, la tappa di domani Lauwin-Planque-Boulogne-sur-Mer: i big sono pronti per il primo scontro
Jasper Philipsen vince la prima tappa del Tour de France 2025 e indossa la maglia gialla
