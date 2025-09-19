Totti | Zaccagni è forte ma Gasp lo ingabbierà La Champions? I tifosi della Roma la meritano
La leggenda giallorossa ha parlato del derby: "Solo chi è romano capisce l'importanza di questa partita". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: totti - zaccagni
Chi segna domenica? Solo in 8 sanno come si fa CORRIERE DELLA SERA Quattro contro quattro. Non sono molti i giocatori di Roma e Lazio che vantano almeno un gol nei derby: da una parte Pedro, Cataldi, Romagnoli e Zaccagni. Dall'altra Soulé, Pellegri Vai su Facebook