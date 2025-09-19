Toto Riina l' intervista choc al figlio | Falcone? Papà non c' entra era un uomo onesto

E sulla crudeltà di suo padre non ha dubbi: "Non l'ho mai visto compiere un atto di violenza o tornare a casa con una pistola in mano".

Figlia e genero di Totò Riina indagati per estorsione, chiesto l'arresto

Firenze: arrestati figlia e genero di Totò Riina. L’accusa: estorsioni aggravate da metodo mafioso

“Estorsione a imprenditori toscani con metodo mafioso”: chiesto l’arresto in carcere per figlia e genero di Totò Riina

Totò Riina e le "persone importanti" che volevano morto Falcone. Dagli atti di "Sistemi Criminali" della procura di Palermo.

Totò Riina, l'intervista delirante al figlio: «Io come i bambini di Gaza, mio padre un uomo con la "U" maiuscola. Non ordinò l'omicidio di Falcone» - Giuseppe Salvatore Riina, conosciuto come Salvuccio, figlio del boss Totò Riina, torna al centro delle cronache con un’intervista rilasciata a Lo Sperone Podcast. Si legge su msn.com

