Toto Riina l' intervista choc al figlio | Falcone? Papà non c' entra era un uomo onesto

Affaritaliani.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E sulla crudeltà di suo padre non ha dubbi: "Non l’ho mai visto compiere un atto di violenza o tornare a casa con una pistola in mano". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it

toto riina l intervista choc al figlio falcone pap224 non c entra era un uomo onesto

© Affaritaliani.it - Toto Riina, l'intervista choc al figlio: "Falcone? Papà non c'entra, era un uomo onesto"

In questa notizia si parla di: toto - riina

Figlia e genero di Totò Riina indagati per estorsione, chiesto l'arresto

Firenze: arrestati figlia e genero di Totò Riina. L’accusa: estorsioni aggravate da metodo mafioso

“Estorsione a imprenditori toscani con metodo mafioso”: chiesto l’arresto in carcere per figlia e genero di Totò Riina

L'intervista choc del figlio di Totò Riina: Mio padre non ha ordinato l'omicidio di Falcone; L'intervista shock al figlio di Totò Riina: «Con l'omicidio Falcone mio padre non c'entra. Era un uomo con la U maiuscola; Intervista e applausi choc al figlio di Riina: “Con l’omicidio Falcone mio padre non c’entra”.

toto riina intervista chocTotò Riina, l'intervista delirante al figlio: «Io come i bambini di Gaza, mio padre un uomo con la "U" maiuscola. Non ordinò l'omicidio di Falcone» - Giuseppe Salvatore Riina, conosciuto come Salvuccio, figlio del boss Totò Riina, torna al centro delle cronache con un’intervista rilasciata a Lo Sperone Podcast. Si legge su msn.com

L'intervista choc del figlio di Totò Riina: «Mio padre uomo che ha combattuto il sistema». E viene applaudito - L'intervista di «Salvuccio» a un podcast siciliano «in nome del libero pensiero» : «Mio padre non ha ucciso il piccolo Di Matteo, Arrestato perché dava fastidio al sistema» ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Toto Riina Intervista Choc