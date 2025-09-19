Toscotec al Miac con il primo macchinario tutto elettrico al mondo

Lanazione.it | 19 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CAPANNORI Toscotec di Marlia parteciperà al prossimo Miac, la Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria, delle tecnologie e delle attrezzature per la produzione di carta e cartone e per la trasformazione del tissue, in programma a Lucca dall’8 al 10 ottobre. Lo farà con un macchinario interamente elettrico (il primo al mondo), evidenziando le tecnologie all’avanguardia impiegate. La presentazione sarà tenuta l’8 ottobre alle 16.10 da Francesco Ureni. Sarà un momento prezioso per approfondire – si legge in una nota – del percorso pioneristico dell’azienda verso strategie innovative, flessibili, dove i clienti sono al centro, supportandoli nelle soluzioni da adottare per il risparmio energetico e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

toscotec al miac con il primo macchinario tutto elettrico al mondo

© Lanazione.it - Toscotec al Miac con il primo macchinario tutto elettrico al mondo

In questa notizia si parla di: toscotec - miac

Toscotec al Miac con il primo macchinario tutto elettrico al mondo.

toscotec miac primo macchinarioToscotec al Miac con il primo macchinario tutto elettrico al mondo - CAPANNORI Toscotec di Marlia parteciperà al prossimo Miac, la Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria, delle tecnologie e delle attrezzature per la ... Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Toscotec Miac Primo Macchinario