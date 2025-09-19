CAPANNORI Toscotec di Marlia parteciperà al prossimo Miac, la Mostra Internazionale dell’Industria Cartaria, delle tecnologie e delle attrezzature per la produzione di carta e cartone e per la trasformazione del tissue, in programma a Lucca dall’8 al 10 ottobre. Lo farà con un macchinario interamente elettrico (il primo al mondo), evidenziando le tecnologie all’avanguardia impiegate. La presentazione sarà tenuta l’8 ottobre alle 16.10 da Francesco Ureni. Sarà un momento prezioso per approfondire – si legge in una nota – del percorso pioneristico dell’azienda verso strategie innovative, flessibili, dove i clienti sono al centro, supportandoli nelle soluzioni da adottare per il risparmio energetico e per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Toscotec al Miac con il primo macchinario tutto elettrico al mondo